Военный эксперт усомнился в успехе миссии МАГАТЭ по поиску «грязной бомбы» Военный эксперт Дандыкин: МАГАТЭ вряд ли найдут следы разработки "грязной бомбы" на Украине

Фото: Guo Chen/Xinhua/Global Look Press

Инспекция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на атомных электростанциях Украины, которая была инициирована из-за сведений о «грязной бомбе», скорее всего не достигнет успеха, рассказал «360» военный эксперт Василий Дандыкин. Миссия направится на Ровенскую, Южно-Украинскую и Хмельницкую АЭС, тогда как искать на самом деле нужно в других местах — например в НИИ, пояснил специалист. Однако, по его словам, следы подготовки возможной провокации уже могли замести.

Проверка будет, отработают, доложат. Они же были на ЗАЭС, проверили, посмотрели, их начальник сам приезжал. А кто стрелял — не сказали, вот и все. Будут смотреть. При всем уважении к этой организации, вряд ли они что-то найдут, — сказал Дандыкин.

Международные организации никогда не делают выводы в пользу России, добавил военный эксперт. Он отметил, что миссия МАГАТЭ вряд ли станет исключением.

МАГАТЭ ранее сообщили, что целью проверок инспекторов на Украине станет обнаружение любой незаявленной ядерной деятельности и материалов, связанных с разработкой «грязных бомб». Об этом говорится в сообщении агентства. Проверку было решено провести в связи с информацией о возможной провокации в стране с использованием ядерных материалов. Она пройдет в двух пунктах Украины.