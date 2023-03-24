Военный эксперт: США могли приказать ВСУ перенести конфликт в Россию Военный эксперт Кнутов: ВСУ пытаются перенести боевые действия в Россию по приказу США

Фото: Marco Cordone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украина могла получить от США и ЕС приказ о переносе боевых действий на территорию России, заявил в беседе с ИА SM.News военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, об этом может говорить массированный удар беспилотников ВСУ по российским территориям, а также вторжение украинских боевиков в Брянскую область.

Сложилось впечатление, что Вашингтон и Брюссель отдали приказ о переносе боевых действий на территорию России. Помним провокации ВСУ, к примеру массированный удар беспилотниками, который был отражен <...> Отсюда и брянское вторжение, — пояснил Кнутов.

Военный эксперт добавил, что украинская ДРГ, которая вторглась в Брянскую область, была сформирована под руководством британской разведки на деньги ЦРУ. Боевики применяли немецкое оружие и носили экипировку НАТО. Кнутов предположил, что подразделение было сформировано из тех, кто родился в России, но уехал за границу и учился в Германии. Помимо того, в отряд могли войти члены нацистских радикальных организаций и тех, кто прошел подготовку на базе спецназа. Эксперт подчеркнул, что к России эти люди не имеют никакого отношения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Вашингтон готов взаимодействовать с Москвой по вопросам урегулирования кризиса на Украине. При этом он подчеркнул, что не видит стремления к этому со стороны РФ.