Военный эксперт сообщил о «закулисных отношениях» Чехии и Украины Военный эксперт Матвийчук: между Украиной и Чехией могут быть «закулисные отношения»

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Между Украиной и Чехией могут существовать «закулисные отношения», считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. Комментируя «Царьграду» новость об обстрелах Донбасса из РЗСО чешского производства RM-70 Vampire, он отметил, что многие члены НАТО не связаны договорами в области ракетного и ядерного нераспространения, поэтому имеют право на подобные поставки. Однако специалист подчеркнул, что через эти страны, которым доступны арсеналы Альянса, Киеву может поставляться вооружение из стран, которые все же связаны обязательствами по запрету распространения передовых ракетных технологий.

И кто даст гарантию, что их передовое оружие не придёт на Украину? Я думаю, что нашим ребятам надо активнее собирать осколки и фиксировать, где есть пометки Made in USA, Made in Germany и так далее, — подчеркнул Матвийчук.

Военный эксперт отметил, что Следственный комитет России уже занимается фиксированием нарушения конвенции о запрещении передачи передовых ракетных технологий. Он убежден, что эти доказательства нужно будет предоставить на заседании Совбеза ООН.

Ранее сообщалось, что ВСУ в ходе массированного удара по Донецку использовали реактивные системе залпового огня Vampire, которые были поставлены Украине в качестве военной помощи.

До этого публицист Иван Новоселов рассказал, что Вооруженным силам России не стоит беспокоиться из-за поставки американских ЗРК Patriot, так как они не смогут полноценно противостоять российским гиперзвуковым ракетам — для них эти комплексы станут отличной целью. Он также добавил, что Patriot плохо показали себя в ходе конфликта Саудовской Аравии и Йемена, так как оказались не способны справиться с дронами и даже с простыми ракетами. Эксперт уточнил, что поставки большого числа этих ЗРК также не обеспечат Украине полной безопасности.