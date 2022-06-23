Военный эксперт развеял опасения Литвы о воздушной блокаде российской ПВО Военный эксперт Кнутов развеял опасения Литвы о воздушной блокаде российскими системами ПВО

Фото: Министерство обороны РФ

Опасения Литвы о воздушной блокаде российскими системами ПВО — это провокация, заявил военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с Pravda.Ru. Он отметил, что у России есть другие рычаги воздействия в ответ на ограничения транзита товаров в Калининград. Например, это торговые санкции.

Так эксперт прокомментировал информацию Deutsche Welle о том, что среди литовских военных растёт тревога по поводу возможной блокады воздушного пространства в ответ на санкции против Калининградской области.

За предложенным введением воздушной блокады Литвы стоят попытки спровоцировать Россию на военные действия. Идёт расчёт на то, что мы в первую очередь попытаемся захватить Сувалкский коридор (это между Калининградом и Белоруссией), чтобы разблокировать область. И у НАТО появляется повод для прямого вмешательства в конфликт на Украине, — сказал Кнутов.

О том, что провокацией является сама транспортная блокада Калининграда со стороны Литвы, ранее заявил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. На неё нельзя реагировать военными действиями, подчеркнул он.

Сегодня, 23 июня, министр развития инфраструктуры региона Евгения Кукушкина сообщила, что попавшие под санкции группы товаров составляют 30% от общего количества перевозимых грузов. По её словам, транзит этих товаров можно переориентировать с сухопутных путей на водные.