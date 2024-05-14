Военный эксперт рассказал о дефиците оружия у ВСУ Военный эксперт Дандыкин: ВСУ испытывают дефицит в системах ПВО

Фото: МО РФ

У вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдается дефицит в системах противовоздушной обороны (ПВО), считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Как он отметил в беседе с Lenta.ru, с боеприпасами у ВСУ проблем не наблюдается.

Не хватает ПВО, потому что наши стали более активно их выбивать. По этой причине повысилась и эффективность наших ударов, — объяснил специалист.

Эксперт отметил, что российские военные активно уничтожают ПВО противника. Однако, добавил капитан, судя по интенсивности обстрелов, в том числе мирных городов, у Украины неплохо обстоят дела с боеприпасами. У ВСУ хватает управляемых бомб, ракет и реактивных снарядов, заключил Дандыкин.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков предположил, что США могут передать Вооруженным силам Украины оперативно-тактические ракеты ATACMS, кассетные и дальние боеприпасы. Он допустил, что прежде всего Вашингтон захочет поставить в Киев то оружие, которое позволит украинской армии сдерживать наступление ВС России. Леонков добавил, что также США постараются поставить на Украину комплексы ПЗРК, так как российская авиация имеет значительное превосходство над украинской в зоне специальной военной операции.