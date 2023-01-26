Военный эксперт рассказал, как отбить атаки «танковых кулаков» ВСУ Военный эксперт Норин: ВС России нужно накапливать силы в ответ на поставки танков ВСУ

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Танки Leopard 2

На наращивание ВСУ сил российским войскам следует отвечать тем же — накапливать собственные резервы и размещать их на уязвимых участках, сказал NEWS.ru военный эксперт Евгений Норин, комментируя заявление украинского генерала Николая Маломужа о планах Киева нанести весной удары «танковыми кулаками» по Крыму. По его словам, необходимо насыщать позиции ВС России противотанковыми ракетными комплексами и другим тяжелым вооружением.

Не надо думать, что батальон танков Leopard 2 переломит ситуацию, а ВСУ планируют пока передать батальон. Другое дело, что мировая военная наука ничего нового не придумала, если противник активно накапливает силы, то отвечать нужно тем же — накоплением собственных резервов и вводом их на уязвимые участки, — сказал эксперт.

Он также предположил, что наступления на Крым сразу после получения ВСУ танков все-таки не будет, этому помешает река Днепр. По мнению специалиста, украинские войска попытаются нанести рассекающий удар под Угледаром. Он пояснил, что там широкие поля и танковым соединениям будет где развернуться.

Эксперт добавил, что впадать в отчаяние из-за решения США и ФРГ передать Украине танки не следует.

Танки как таковые правила игры не поменяют, РСЗО Himars их скорректировали, но германские Leopard или американские Abrams — нет. Надо учитывать, что состоящие на вооружении США и ФРГ танки Украина не получат, ей передадут устаревшие модели, что наскребли по сусекам, — отметил специалист.

Ранее военный эксперт и бывший начальник зенитно-ракетных войск Сергей Хатылев заявил, что немецким танкам легко могут противостоять отечественные танки Т90-М «Прорыв». По его словам, они могут снести Leopard первым выстрелом.