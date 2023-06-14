Военный эксперт раскрыл уязвимости БМП Bradley Военный эксперт Насонов назвал американские БМП Bradley уязвимыми при прямом попадании

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Американская бронированная машина пехоты Bradley в 100% случаев уничтожается при прямом попадании в любую часть, заявил в беседе с РИАМО военный эксперт, полковник запаса Роман Насонов. Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ о том, что ВСУ в ходе своего контрнаступления потеряли значительную часть этих машин, не достигнув военных результатов.

В 100% случаев она уничтожается при попадании в любую часть брони из стационарного противотанкового гранатомета, тем более управляемой или неуправляемой ракетой, — пояснил эксперт.

Он добавил, что украинские военные, у которых нет ни опыта, ни тактики применения этих БМП, действуют по неким шаблонам, пытаясь типовым образом пробить российскую оборону.

Все виды элементов построения любого оперативного порядка предусмотрены нашими Вооруженными силами. Как итог: все они имеют свой результат, — отметил Насонов.

По его словам, независимо от наличия у противника техники Bradley, М-113, Marder или какой-либо другой, всех их ждет один и тот же результат — остаться ржаветь на украинских полях.

Ранее военный эксперт и публицист Алексей Суконкин предположил, что Вооруженные силы Украины несут большие потери из-за минных полей, через которые машины, обеспечивающие эвакуацию, не могут пробраться к раненым.