Военный эксперт раскрыл секретную цель визита Зеленского в Польшу Военный эксперт Баранец: Зеленский мог обсудить план объединения Польши и Украины в Варшаве

Фото: IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Владимир Зеленский, Анджей Дуда

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу мог быть связан с секретным планом двух государств об объединении в составе конфедерации, заявил в беседе с «Царьградом» военный эксперт Виктор Баранец. По его словам, Варшава может включить в нее области Западной Украины. Он уточнил, что Россия не захочет вести боевые действия с членом НАТО, поэтому такое решение поможет спасти часть украинских территорий.

Оно нам нужно? Нет, не нужно. Я считаю, что нынешний визит Зеленского в Польшу — очень хитрый ход, чтобы спасти Западную Украину, но уже под зонтиком этой конфедерации. Это достаточно хитрый ход, — отметил Баранец.

Военный эксперт также оспорил заявление польского генерала Вальдемара Скшипчака о том, что Зеленский едет в Варшаву для подготовки к диалогу с Россией. Он напомнил, что украинский президент ввел строгий запрет на переговоры с российской стороной. Баранец считает, что Скшипчак лишь распространяет дезинформацию.

Ранее сообщалось, что эксперты в кругах, близких к офису украинского президента, обсуждают инициативу о создании конфедерации с Польшей.

До этого Владимир Зеленский заявил, что между Украиной и Польшей в будущем не будет экономических, политических и исторических границ.