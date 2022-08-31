Военный эксперт оценил последствия присоединения к Польше украинских земель Военный эксперт Ераносян заявил о возможном присоединении украинских территорий к Польше

Фото: WINFRIED ROTHERMEL/picture alliance/Global Look Press

Разговоры о необходимости ФРГ снова платить репарации ведет глава Польши Анджей Дуда, министр обороны страны Мариуш Блащак и премьер-министр Матеуш Моравецкий. Политики считают, что Германия до сих пор не вернула стране долг за ущерб, нанесенный ей во время Второй мировой войны, рассказал военный обозреватель «ПолитЭксперта» Владимир Ераносян. Специалист считает, что когда в будущем Украина рухнет, то Польша заберет себе часть ее земель, усилившись настолько, что ей будет «плевать» на Берлин.

После Второй мировой войны было великое переселение. Немцев переселили в Германию, а поляки стали моноэтническим государством... Когда Украина рухнет и Польша заберет себе пять ее воеводств путем унии, то Варшава усилится настолько, что плевать захочет на Германию, — утверждает Ераносян.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что власти страны подсчитали общую сумму репараций, которую в дальнейшем потребуют у Германии в качестве компенсации за разрушения, оставленные после Второй мировой войны. Как заявляет политик, на подготовку документов и оценку уровня разрушений и военных преступлений у правительства ушло более четырех лет. Он отметил, что пока не готов произнести итоговую сумму, которую собирается потребовать у немецкой администрации. Также он анонсировал выход трехтомного доклада, в котором будут описаны все последствия вторжения Германии на территорию Польши. В документе будут представлены фотографии и исторические сводки, а также предельно подробно описаны финансовые потери государства.