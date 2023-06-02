Военный эксперт предсказал смену президента Украины Военный эксперт Михайлов предсказал смену президента Украины из-за раздражения Запада

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский

Запад начинают раздражать требования и заявления президента Украины Владимира Зеленского, поэтому следует ожидать, что его вскоре могут сменить, предсказал специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. Военный эксперт рассказал «360», что неслучайно европейские СМИ начинают писать о том, что киевская власть не выполняет своих обещаний, а только ожидает еще большей финансовой помощи.

Сейчас неслучайно западные СМИ начинают уже писать именно о том, что НАТО и союзники уже раздражены заявлениями и требованиями Зеленского. <...> Зеленский уже заигрался, на Западе это понимают. Зеленский со своими заявлениями дошел уже до того, что, на мой взгляд, Запад задумался над его сменой, — подчеркнул эксперт.

По словам Михайлова, критичные статьи о военных преступлениях киевского режима укладываются в эту версию. Эксперт также напомнил, что украинский суд обязал госбюро расследований завести дело в связи с возможной госизменой Зеленского и его соратников. Он подчеркнул, что глава Украины осознает, что «вокруг него сужается кольцо», но на данный момент Запад не может его сместить. Это связано с тем, что на его место не был выбран новый ставленник.

Военный эксперт уточнил, что Украина продолжает получать большие объемы вооружения и финансируется Западом. В Европе при этом делают заявления, которые Россия может воспринимать как прямую угрозу безопасности. Михайлов считает, что при смене президента на Украине ситуация в целом не изменится.

Сейчас им просто нужно определиться, кому давать, когда убрать Зеленского, кто будет в итоге руководить остатками Украины, если она к тому моменту останется. И здесь никакие гарантии Франции, США о безопасности Зеленскому не помогут, — заключил эксперт.

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин ранее заявил, что действия Зеленского направлены на узурпацию власти в стране. Он подчеркнул, что не стоит верить словам официальных лиц страны o приближающемся контрнаступлении.