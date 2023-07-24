Военный эксперт предсказал дальнейшую судьбу украинского зерна Военный эксперт Михайлов: Запад вряд ли рискнет вывозить украинское зерно под своими флагами

После выхода России из зерновой сделки у Запада есть несколько вариантов вывоза зерна с Украины, однако все они могут чреваты негативными последствиями, заявил в беседе с «360» военный эксперт Евгений Михайлов. По его словам, США и другие страны Запада вряд ли рискнут вывозить зерно на кораблях под своими флагами.

Как пояснил аналитик, Россия объявила, что любое судно из недружественных стран, следующее в порт Одессы или из него, будет считаться военной целью, поэтому вряд ли у подобных кораблей будет возможность безопасно пройти по черноморскому коридору.

Необязательно мы будем поражать эти суда. Украина сама напичкала мин повсеместно. Возможны, конечно, и провокации. Здесь я хотел бы сказать, что сейчас Запад стоит перед выбором, как забирать зерно с Украины. Пока варианты окончательные не избраны, но любые варианты чреваты последствиями, — подчеркнул Михайлов.

По его словам, у Украины остался вариант вывоза зерна через Измаил и небольшие речные порты в устье Днестра, а также по железной дороге, но это будет минимум на фоне объемов, вывозившихся по морю.

Опять же, и Россия на месте не стоит — мы будем бить по тем железнодорожным узлам, где Украина будет пытаться вывозить зерно. То есть мы тем самым будем нарушать любые возможности Украины зарабатывать деньги для противостояния с Россией, — предупредил эксперт.

Ранее военкор Александр Коц предположил, что российские военные могли поразить важный логистический узел в цепочке поставок вооружения на Украину. По его словам, именно с этим связана атака на порт Рени в Одесской области.