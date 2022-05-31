«Фронт посыплется»: эксперт оценил заявление немецкого генерала Военный эксперт предрёк крах Украины после взятия Северодонецка и Лисичанска

Танки Т-80У / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Генерал-лейтенант бундесвера в отставке Роланд Катер заявил, что взятие под контроль Донбасса - это вопрос ближайших дней или недель. Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил NEWS.ru, что согласен с такой трактовкой событий и добавил, что после падения Северодонецка и Лисичанска следует ожидать краха на фронте ВСУ.

Сейчас дело в том, что устойчивость обороны ВСУ нарушена, фронт полностью двигается и сделать то украинцы в этой ситуации уже ничего не могут. После падения Северодонецка и Лисичанска, фронт посыплется полностью, а остатки ВСУ либо разбегутся, либо сдадутся в плен, — заявил Матвийчук.

Эксперт добавил, что российской армии сейчас нужно полностью завершить разгром группировки ВСУ на Донбассе. Это самая боеспособная и мотивированная часть войск Украины, после ее разгрома начнётся тотальные «раздрай и шатания» всей украинской армии.

Хочу отдельно отметить, что Зеленский сейчас пытается создать фронт, но у него ничего не выходит и скажу больше, не выйдет чисто физически, так как Донбасский фронт они создавали 8 лет, а из тех, кого призывают на службу сейчас, нормальную армию не слепишь, — резюмировал Матвийчук.

Ранее сообщалось, что украинским военным, находящимся в Северодонецке, приказали уйти из города. ВСУ хотят сохранить жизни личного состава.