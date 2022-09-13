Военный эксперт предрек Европе повторение плана Маршалла Военный эксперт Дрозденко: Европе грозит повторение плана Маршалла из-за поставок оружия Киеву

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европа столкнется с повторением плана Маршала из-за поставок оружия Украине, заявил в беседе с «ПолитРоссией» военный эксперт Дмитрий Дрозденко. По его словам, военно-промышленный комплекс Германии не готов массово производить военную технику для ВСУ. Более того, ФРГ не сможет своими силами восполнить запасы, если продолжит поставки для украинской армии. Единственный выход, по мнению специалиста, — обратиться к Соединенным Штатам, которым выгодны прибыльные оборонные заказы из Европы.

Мощнейшее развитие получает ВПК США. Видим, как Штаты продвигают свои системы, предлагая их на замену тех, которые отдают Украине. Выполняется сразу несколько задач для США: истощение России и пожар в Европе. Получается план Маршалла: американская промышленность начнет работать на Европу, получая прибыль и компенсируя свои долги, — заявил эксперт.

США решили предоставить гранты европейским союзникам для покупки военного оборудования у американских оборонных компаний, сообщало ранее издание Politico. Это объясняется тем, что восточноевропейские члены НАТО истощили запасы оружия, что стало «головной болью» для Вашингтона. При этом Восточная Европа продолжит избавляться от запасов советской военной техники, продолжая поставлять ее на Украину.