Военный эксперт предрек Артемовску судьбу Мариуполя Военный эксперт Кнутов: Артемовск ждет судьба Мариуполя, если ВСУ не отступят

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Жилые дома, разрушенные в результате обстрелов в Артемовске

Артемовск ждет судьба Мариуполя, если ВСУ не отступят из него, заявил в беседе с ИА SM.News военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, Вооруженные силы России могут полностью окружить город, что станет серьезной проблемой для Киева. Также он добавил, что российская авиация уже применяла на артемовском направлении полуторатонные авиабомбы УПАБ-1500Б, удар которых не выдержит ни одно укрепление.

Если украинские войска в ближайшее время не получат приказ на выход из Артемовска, дорогу на Часов Яр мы перерезаем, таким образом, город окажется в положении Мариуполя <...> Полное окружение — это очень серьезный удар по киевскому режиму, — заявил Кнутов.

Военный эксперт пояснил, что бомбы УПАБ-1500Б сбрасываются на расстоянии в 40 км и направляются с помощью системы GPS или ГЛОНАСС. Разрушительная способность таких боеприпасов очень высока. Он подчеркнул, что бомбардировки УПАБ-1500Б показывают, что ждет ВСУ, если они не отступят из Артемовска.

Офицер британской разведки Фрэнк Ледвидж ранее заявил, что Украина консультируется с США по вопросу вывода войск из Артемовск. По его словам, для украинской армии настало время покинуть этот населенный пункт.

Накануне бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что власти Украины продолжают направлять в Артемовск новые резервы. Предприниматель подчеркнул, что ситуация в городе сложилась тяжелая, однако российские бойцы продолжают продвигаться вперед.