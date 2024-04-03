Военный эксперт предположил, когда может обрушиться фронт ВСУ Военэксперт Глазунов допустил обрушение фронта ВСУ через несколько месяцев

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Фронт ВСУ может обрушиться через несколько месяцев, считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с Lenta.ru эксперт подчеркнул, что украинская армия понесла значительные потери, наблюдается нехватка тяжелого вооружения, самолетов и танков у ВСУ.

Украинская армия понесла очень значительные потери, у них не хватает ни тяжелого вооружения, ни самолетов, ни танков. Поэтому пока они сдерживают линию фронта за счет оставшихся боеспособных частей. Я думаю, месяц-два, и фронт может покатиться, — пояснил эксперт.

Он предположил, что украинская армия не получает достаточного количества снарядов и патронов. По словам Глазунова, Россия в ближайшие месяцы может нанести удар по слабому участку линии фронта ВСУ. Эксперт уточнил, что после этого ВС РФ смогут «выйти на оперативный простор» и двигаться дальше в необходимом направлении.

Глазунов ранее назвал основной стратегией России в зоне специальной военной операции на Украине сокращение потерь личного состава. По его словам, ВС РФ продвигаются медленно, чтобы сберечь людей. Он отметил, что бои идут по определенным правилам, благодаря которым удается избежать потерь личного состава.