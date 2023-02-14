Военный эксперт: подготовка летчиков ВСУ для полетов на F-16 займет год Военный эксперт Сивков: подготовка летчиков ВСУ для полетов на F-16 займет один или полтора года

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Подготовка экипажей ВВС Украины к пилотированию истребителей F-16 займет один или полтора года, заявил в беседе с ИА SM.News заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Названный заместителем министра обороны Польши Марчином Очепой срок в полгода подходит лишь для минимальной подготовки, уточнил он. Военный эксперт подчеркнул, что западные истребители сильно отличаются от российских и украинских моделей.

Высказывание замминистра обороны Польши оценил это так — полгода минимально. По-хорошему, значительно больше — год или полтора. Чтобы научить их летать. Это совершенно другой самолет, не наш МиГ-29, — заявил Сивков.

Военный эксперт считает, что F-16 не смогут оказать значительного влияния на ход боевых действий в том количестве, в котором Запад планирует предоставить их Киеву. Он уверен, что истребители будут быстро уничтожены после появления в зоне СВО. Также Сивков заявил, что поставки F-16 Украине являются первым признаком того, что Запад готовится к открытому вступлению в войну с Россией.

Ранее замминистра обороны Польши Марчин Очепа заявил, что истребители, которые Запад планирует передать Киеву, — это «не автоматы, которые можно просто дать кому-то в руки». Он отметил, что подготовка пилотов даже «в срочном режиме» длится около шести месяцев. Помимо того, для эксплуатации F-16 «нужна соответствующая инфраструктура, логистика».

До этого Украина подала заявку Нидерландам на поставку истребителей F-16, сообщила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен. По ее словам, необходимо всерьез оценить возможные последствия такого решения и посоветоваться с союзниками.