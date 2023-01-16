Военный эксперт: Challenger на Украине появятся с иностранными экипажами Военный эксперт Леонков: танки Challenger на Украине появятся с иностранными экипажами

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Первая партия танков Challenger 2 и Leopard 2 может появится на Украине с иностранными экипажами, сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта Алексея Леонкова. По его мнению, данные машины сложные в эксплуатации, так что обучить украинских военных быстро не получится.

И Leopard 2, и Challenger 2 гораздо сложнее советских танков. Нет автомата заряжения, соответственно, нужен очень тренированный заряжающий. Подготовка мастерских экипажей займет много времени. Первые анонсированные 14 танков Leopard 2 из Польши и 14 танков Challenger 2 из Великобритании, скорее всего, пойдут с иностранными экипажами, — сказал Леонков.

Военный эксперт Алексей Суконкин заявил NEWS.ru, что британские танки Challenger 2 и немецкие Leopard стреляют иными снарядами, нежели танки Т-64, Т-72 и Т-80, поэтому в случае их поставки украинскому командованию необходимо будет наладить поставки снарядов для всех этих типов машин. Кроме того, по словам эксперта, российские противотанковые комплексы способны противостоять бронезащите Challenger 2.

Ранее газета The Independent со ссылкой на источники на Даунинг-стрит сообщила, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение об отправке на Украину танкового батальона. По их данным, вскоре в Восточную Европу будет доставлена группа из четырех танков Challenger 2, а через некоторое время Британия отправит еще восемь танков.