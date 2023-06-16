Военный эксперт оценил возможность ВСУ сесть на шведские истребители Военный эксперт Литовкин: у Украины нет аэродромов для шведских истребителей

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Jas 39 Gripen

Шведским истребителям Jas 39 Gripen требуется специальная инфраструктура, которой на Украине на данный момент нет, поэтому если эти самолеты и окажутся на вооружении ВСУ, то не на территории страны, заявил в беседе с Lenta.ru полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин.

Ранее Швеция пообещала заняться обучением украинских пилотов управлению истребителями Jas 39 Gripen.

Литовкин напомнил, что, помимо взлетов, посадок и пилотирования, летчиков надо научить воевать в воздухе, а это намного сложнее и потребует как минимум год. Кроме того, для истребителей необходима специальная инфраструктура, которую Украина не может обеспечить в условиях ведущихся боевых действий.

Если Украина разместит их на своей территории, Россия уничтожит аэродром ракетами. Если на территории Польши или Румынии, не факт, что Россия не нанесет удары и там, потому что это будет означать прямое участие стран в конфликте. Так что учить украинцев летать готовы все, но никто не может ответить на вопрос, где будут дислоцироваться истребители, — разъяснил военный обозреватель.

Он также рассказал, что Jas 39 Gripen — однодвигательный шведский истребитель легкого класса, который по своим характеристикам уступает как американским F-16, так и российским Су-30 и Су-35.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ, что готовящиеся к отправке на Украину американские самолеты F-16 будут гореть так же, как немецкие танки Leopard. Глава государства отметил, что российские военные каждый день уничтожают западные боевые машины.