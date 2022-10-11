Военный эксперт оценил возможность подключить западные ЗРК к ПВО Украины Военный эксперт Кнутов: западные ЗРК нельзя подключить к автоматической системе ПВО Украины

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Самонаводящиеся норвежско-американские зенитные ракетные комплексы NASAMS и немецкие IRIS-T,которые Запад планирует поставить Киеву, невозможно подключить к автоматизированной системе управления ПВО Украины, заявил военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии для Pravda.ru. По его словам, чтобы сделать это, необходимы специальные доработки, разработка которых займет не менее полугода даже при иностранной поддержке.

Их недостатком является то, что их практически невозможно подключить к автоматизированной системе управления ПВО Украины. Потребуются специальные доработки. Разработка аппаратуры сопряжения займет не менее полугода, и то если этим будут заниматься американцы, — заявил специалист.

Также Кнутов добавил, что российские вооруженные силы обладают средствами борьбы с этими комплексами, которые способны вывести из строя их систему наведения. По словам эксперта, в таком случае оба комплекса превратятся в «ненужный металлолом».

Министерство обороны Германии ранее пообещало в ближайшее время отправить на территорию Украины первую из четырех систем противовоздушной обороны IRIS-T. В ведомстве отметили, что решение о передаче зенитно-ракетного комплекса было принято в связи с последними обстрелами Киева российской стороной.