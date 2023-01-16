Военный эксперт оценил вероятность поставок Apache на вооружение ВСУ Военный эксперт Денисенцев: сообщение о поставках вертолетов Apache ВСУ проверило реакцию

Фото: Alex Kouns/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Опубликованное в британской газете Mirror сообщение о поставке Британией четырех вертолетов Apache на вооружение ВСУ понадобилось, чтобы проверить реакцию России, считает военный эксперт Сергей Денисенцев. В беседе с «ПолитЭкспертом» специалист отметил, что четыре боевых вертолета не переломят ход событий на Украине. По мнению Денисенцева, поставки могут быть увеличены и начнутся тогда, когда для Британии станет понятна реакция остального мира.

Как я понимаю, это такой пробный шар. Во-первых, посмотреть реакцию британского общества, своих союзников, Партии республиканцев в США и реакцию России на всю эту историю с поставкой. И дальше сделать вывод, можно ли эту номенклатуру в список поставок добавлять, — отметил военный эксперт.

Денисенцев считает, что эта ситуация похожа на передачу Украине танков Challenger 2: число переданных ВСУ боевых машин выросло до 14 с 10. Эксперт уверен, что, если вдруг первая поставка вертолетов Apache состоится и премьер Сунак не получит в ответ возмущений и критики, то Британия увеличит поставки боевой техники для ВСУ, что в итоге может повлиять на ход боевых действий в зоне спецоперации.

Ранее Минобороны Британии опровергло сообщение о поставке четырех боевых вертолетов Apache ВСУ. Информация о готовящихся поставках появилась в газете Mirror. Со ссылкой на источник в Министерстве обороны Британии в статье заявили об отправке четырех вертолетов на вооружение ВСУ после передачи Украине партии танков Challenger 2.