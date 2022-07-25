Военный эксперт оценил стремление Польши стать сильнейшей армией НАТО Военный эксперт Юлин: Польша может побороться за статус сильнейшей армии НАТО

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Польша действительно может побороться за статус сильнейшей армии НАТО во многом благодаря численности боевых единиц, заявил военный историк Борис Юлин в разговоре с Lenta.ru. По его словам, в этом вопросе многое зависит от качества и количества современного вооружения.

Оценить потенциал Польши сейчас практически нереально, поскольку страна не участвовала в масштабных военных действиях. Судить мы можем только по косвенным признакам. Прежде всего, это численность. И здесь Польша, действительно, могла бы побороться за статус сильнейшей армии НАТО. Дальше все будет зависеть от насыщенности вооружениями, — уточнил Юлин.

Военный историк напомнил, что ранее с аналогичным заявлением выступала Германия. При этом, по словам Юлина, у Берлина гораздо больше возможностей создать сильную армию ввиду насыщенности человеческими ресурсами, а также наличия военных и промышленных мощностей. Юлин подчеркнул: сейчас военный бюджет НАТО будет только увеличиваться.

Ранее глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что у Варшавы будут самые сильные сухопутные войска среди стран — членов НАТО. Он подчеркнул, что их нужно создать для предотвращения возможной агрессии. Блащак также не стал скрывать, что в Польше вероятным противником считают Россию.