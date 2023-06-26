Военный эксперт оценил шансы Европы создать щит от гиперзвукового оружия Военный эксперт Литовкин усомнился в возможностях Евросоюза создать защиту от гиперзвукового оружия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал»

Защититься от гиперзвукового оружия возможно, сначала создав такое оружие, а у Европы его на данный момент нет, поэтому появление соответствующей защиты в ближайшей перспективе является маловероятным, рассказал в беседе с Lenta.ru военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он подчеркнул, что сегодня таких систем на данный момент нет ни у кого в мире.

Если есть меч, всегда должен быть и щит. Но для этого нужно создать системы, которые будут работать на гиперзвуковых скоростях, пока о таких неизвестно. С другой стороны, планы можно строить какие угодно: системы защиты могут появиться и через 15, и через 50 лет, — предположил эксперт.

Литовкин высказал мнение, что, делая заявления о намерении создать системы такой защиты в ближайшие три года, европейские производители ракет преследуют цель увеличения своего финансирования.

Также эксперт выразил уверенность, что разработками в этом направлении активно занимаются российские специалисты.

Думаю, наши конструкторы тоже работают сейчас над системами защиты от гиперзвукового оружия. Не знаю, на какой стадии все находится, но логика подсказывает, что работы должны вестись активно, — считает аналитик.

Ранее европейский производитель ракет MBDA заявил о планах разработать системы защиты от гиперзвукового оружия в ближайшие три года. По словам исполнительного директора компании, договоренность о создании прототипа такой системы достигнута с властями Германии, Италии, Нидерландов и Франции.