Военный эксперт оценил реальность выполнения оружейных запросов Украины Военный Дандыкин: на выполнение «хотелок» ВСУ понадобятся сотни миллиардов евро

Фото: IMAGO/Michalis Karagiannis / Eur/Global Look Press

Истребитель F-16

Желание Украины получить от Запада истребители F-16, израильский «Железный купол», новые суда для ВМФ и другие виды военной продукции вряд ли выполнимо, заявил в беседе с Lenta.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, для абсолютной защиты неба потребуются сотни миллиардов евро, на что никто не пойдет.

У Украины очень много хотелок. Начиналось все с противотанкового ракетного комплекса Javelin, теперь хоть истребители F-16, дальше будут крылатые ракеты Taurus дальностью 500 километров. Речь может пойти и о флоте — турки уже строят для Украины корветы, хотя поставить их сейчас, конечно, нереально, — пояснил специалист.

Он добавил, что даже если требуемые Киевом у Запада 60 истребителей F-16 попадут в страну, это станет достаточно скромным числом целей для российской авиации и систем ПВО. Кроме того, на введение их в боевое состояние также потребуется время.

Также ВСУ ощущают нехватку систем разминирования, которые успешно уничтожаются российскими военными, и переправочных систем, считает эксперт.

Они просят у Израиля «Железный купол», но, конечно, вряд ли его получат. Просят новые зенитные ракетные комплексы Patriot. Но для того, чтобы полностью перекрыть небо, нужны сотни миллиардов евро. На это никто не пойдет, — резюмировал Дандыкин.

Ранее американское издание The New York Times написало, что Киев прикладывает большие усилия для получения максимально возможного количества истребителей F-16. Журналисты связали это с потенциальными изменениями в политической обстановке на Западе, которые могут повлиять на решение о поставках самолетов на Украину.