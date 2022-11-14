Военный эксперт оценил планы ВСУ атаковать Крым Военный эксперт Дандыкин: ВСУ будет трудно напасть на Крым из-за выстроенной там обороны

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Киеву следует думать о том, как пережить зиму, а не как атаковать Крым, заявил «ПолитЭксперту» капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя информацию американских СМИ о планах Украины ударить по полуострову в 2023 году. По его словам, ВСУ будет трудно атаковать из-за выстроенной в Крыму обороны, усиленной Черноморским флотом. Военный эксперт также упомянул о нереалистичных планах ВСУ выступить не только на Крым, но и на Мариуполь, Мелитополь и дальше на Белгородскую и Брянскую область.

С учетом атак энергетической инфраструктуры Украины, не за горами и массированный удар. Киеву нужно думать о том, как выживать зимой, а не выступать по Крыму. Там оборона выстроена. Черноморский флот уже участвует в боевых действиях и своего слова последнего в спецоперации еще не сказал. <...> ВСУ, помимо Крыма, Мариуполя и Мелитополя, якобы хотят наступать еще и в Белгородской, Брянской области. <...> Не слишком ли много хотелок? — сказал Дандыкин.

Специалист добавил, что зимой следует ожидать более активных действий со стороны Вооруженных сил России, а не Украины. Он уточнил, что в российской армии наращиваются резервы и мотивация велика. Дандыкин считает, что бои будут усиливаться бесконечно.

Бывший командующий армии США в Европе Бэн Годжес на своей странице в Twitter ранее заявил, что украинские военные подберутся к Крыму этой зимой. Американский генерал пояснил, что ВСУ могут теперь разместить в Херсоне установки РСЗО HIMARS, которые смогут наносить удары по полуострову. По его словам, данный шаг «ослабит русскую армию».