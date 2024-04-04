Военный эксперт оценил опасность НАТО для России в Арктике Военный эксперт Гундаров: страны НАТО не готовы к противостоянию в Арктике

Фото: AP Photo/Vladimir Isachenkov/ТАСС

Страны — участницы НАТО не готовы к противостоянию с Россией в Арктике, считает военный эксперт Владимир Гундаров. В разговоре с «ФедералПресс» он подчеркнул, что у США есть только несколько простых неатомных ледоколов, которые успели устареть. В то время как у России самый большой ледокольный флот. По словам эксперта, Россия полностью контролирует свой сектор Арктики и Северный морской путь.

НАТО пока не готово к войне в Арктике. У США буквально несколько простых, неатомных ледоколов. Они уже устаревшие. США планируют, что они будут в ближайшем будущем арендовать ледоколы у Австралии, Великобритании, Германии, Норвегии и по всему миру. Своих у них нет, — пояснил эксперт.

Гундаров уточнил, что интерес стран — участниц НАТО к Арктике вызван таянием льдов. Из-за того, что лед становится тоньше, регион набирает привлекательность для судоходства и добычи полезных ископаемых. Кроме того, там сосредоточено такое же количество газа, нефти и других минеральных ресурсов, как и на Ближнем Востоке.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее заявил, что у России нет намерения вступать в военный конфликт с НАТО или странами — членами Альянса. По его словам, вопрос о готовности Альянса к подобному столкновению надо адресовать Западу.