Военный эксперт оценил обвинения в адрес РФ в нарушении польской границы Полковник Хатылев: нарушившая польскую границу ракета могла быть украинской

Фото: МО Украины

У Варшавы не может быть доказательств российского происхождения ракеты, нарушившей воздушное пространство страны, завил в беседе с NEWS.ru бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС военный эксперт Сергей Хатылев. Ранее в Генштабе Польши заявили, что пролетевшая через их территорию ракета была российской, а у военных есть радиолокационные подтверждения этого.

Это из области фантастики. Как можно определить тип ракеты, которая летит со скоростью несколько километров в секунду? Сигнала опознавания на ней нет, звезды не нарисованы. Поэтому говорить о том, что в польском воздушном пространстве оказалась российская ракета, — более чем странно, — пояснил Хатылев.

Кроме того, напомнил полковник, Москва не находится в состоянии конфликта с Варшавой. Поэтому единственный сценарий, при котором российская ракета могла бы пересечь польскую границу, — только если Польша первой нарушила бы российское воздушное пространство, уверен он.

Польша не находится официально в состоянии войны, и все громогласные заявления генералов и чиновников ничего не значат. Нам могут лишь выразить какую-нибудь ноту протеста. Если будет проведено расследование, не исключено, что выяснится украинское происхождение ракеты, — добавил эксперт.

Командование польской армии в пятницу сообщило, что в польское воздушное пространство вошел неопознанный объект. В течение некоторого времени он сопровождался системами ПВО, а затем исчез с радаров. Позже начальник Генерального штаба Веслав Кукула заявил, что границу страны пересекла ракета российского происхождения. Он утверждал, что у военных имеются «национальные и союзные радиолокационные подтверждения».

Как сообщил СМИ осведомленный источник, это могла быть украинская зенитная управляемая ракета комплекса ПВО С-300 или С-200. Он напомнил, что такое уже случалось в ходе СВО.