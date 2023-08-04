Военный эксперт объяснил, зачем ВСУ нужна перегруппировка войск Военный эксперт Дандыкин назвал успехи ВС России причиной перегруппировки ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществляют перегруппировку войск и используют второй эшелон из-за успехов ВС России, пояснил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он уточнил, что один из корпусов украинской армии был серьезно побит, в связи с этим появилась необходимость подготовить второй корпус.

Было два корпуса, один сгорел или, по крайней мере, был серьезно побит. Он был подготовлен для прорыва именно в Запорожском направлении, к Азовскому морю и дальше на Крым. Вот приготовили второй корпус, производят перегруппировку, — отметил Дандыкин.

По словам военного эксперта, резервы ВСУ перебрасывают на Харьковское направление из-за опасения, что дорога будет перекрыта. Кроме того, на этом направлении заметны успехи ВС РФ. Дандыкин добавил, что в нынешних условиях осуществить задуманное украинской армии будет сложно из-за превосходства российских войск в воздухе. Это чревато большими потерями в рядах ВСУ, заключил капитан.

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий ранее заявил, что ВСУ проводят перегруппировку на Ореховском направлении. По его словам, украинцы пытаются сформировать штурмовые группы из мобилизованных без боевого опыта.