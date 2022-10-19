Военный эксперт объяснил связь атак ВСУ на Энергодар с выборами в США Военный эксперт Дандыкин: Киев опасается прекращения поддержки от США после выборов

Фото: Rick Mave/Keystone Press Agency/Global Look Press

Причина недавних нападений ВСУ на Энергодар — скорые промежуточные выборы в США, считает военный эксперт Василий Дандыкин. В беседе с «360» он поделился мнением, что украинские власти могут опасаться смены позиции Вашингтона насчет поддержки Киева и прекращения поставок оружия и боеприпасов. По его словам, Украина понимает, что время играет против них и поэтому идет на «убийственные акции».

Киевский режим с президентом Владимиром Зеленским хотят подбодрить население, которое сейчас видит, что длинная рука России действует, наносит удары. Киев и Вашингтон понимают, что каждый день играет не на их сторону, поэтому будут пытаться проводить такие акции убийственные, — сказал Дандыкин.

Эксперт также добавил, что нападение ВСУ на Энергодар ничего не даст Украине, так как Вооруженные силы России смогут отбить атаки, а украинская армия понесет новые потери. Он уточнил, что форсирование Днепра на данный момент является недостижимой целью для ВСУ, так как российская армия серьезно укрепилась на этих позициях.

Это не первые случаи, когда ВСУ пытаются форсировать Днепр. Обычно все заканчивалось большими жертвами. Учитывая, что оборона там создана, наши силы укреплены, я думаю, что это по большому счету недостижимая цель. Для такой операции нужны слишком большие силы, — уточнил эксперт.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее заявил, что украинские войска предприняли попытку высадки десанта в Энергодаре с целью захвата АЭС, после многочасового боя атака была отбита. По его словам, в высадке десанта принимали участие не менее 30 катеров.