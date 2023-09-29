Военный эксперт объяснил смысл «ротации» ВСУ Военэксперт Сивков: «ротацией» войск Киев создает видимость наступления

Фото: МО Украины

Командование Вооруженных сил Украины безуспешно пытается провести ротации войск на нескольких направлениях в зоне боевых действий, рассказал в беседе с LIFE.ru военный эксперт Константин Сивков. По его мнению, ВСУ несут колоссальные потери и уже практически исчерпали потенциал для реального наступления, а с помощью перемещения сил с одного направления на другое пытаются продемонстрировать видимость наступления западным партнерам.

Как рассказал Сивков, потери ВСУ только в районе села Работино на Запорожском направлении за три с половиной месяца составили 60 тысяч человек погибшими, а вместе с ранеными — 180 тысяч.

Между тем, как указывает издание, сразу с нескольких направлений поступает информация о том, что солдат и офицеров ВСУ стали чаще отправлять в отпуск. По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, это может быть связано с тем, что с помощью отпусков военным пытаются компенсировать длительное пребывание на передовой, чтобы не допустить срывов, самоубийств и конфликтов внутри подразделений.

Если начались массовые отпуска, это может означать то, что резервов нет. <...> После переброски перешедших в Минобороны и Росгвардию подразделений группы «Вагнер» на направление Артемовска там интенсивность наступательных операций резко снизилась, — отметил Кнутов.

Военный эксперт Михаил Тимошенко в свою очередь отметил, что попытки ВСУ провести ротации на Угледарском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях оказались безуспешными, а на Купянском направлении войска РФ не только остановили противника, но и начали собственное наступление. Специалист полагает, что для купирования этого наступления ВСУ забирают резервы с других направлений, пытаясь с их помощью продлить атаки, чтобы добиться новых подачек военной техники от Запада.

Кульминационная фаза наступления, скорее всего, уже позади. Пару прыжков еще могут совершить. <...> Это просто переброска резервов с одного направления на другое. О реальном пополнении речь не идет. Они на предпоследнем издыхании, — высказал мнение Тимошенко.

Ранее журналисты американского издания The Wall Street Journal описали новую тактику, которую применяют ВСУ из-за больших потерь западной техники на поле боя. Отмечается, что украинские военные теперь действуют небольшими группами.