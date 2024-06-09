Военный эксперт объяснил, почему ВСУ массово подсели на энергетики Военэксперт Матвийчук: ВСУ начали снабжать энергетиками вместо наркотиков

Фото: МО Украины

Украинские военнослужащие становятся зависимыми от энергетических напитков, поскольку этот продукт стали поставлять в ВСУ вместо наркотиков, таким мнением поделился с NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, именно таким образом командование пытается восполнить силы изможденных украинских солдат.

США поставляли ВСУ наркотические средства, это специально разработанные таблетки, которые позволяют не спать двое-трое суток и выполнять боевые задачи. Но после этого человек падает без сил и, соответственно, уже не способен выполнять какие-то задачи. И сейчас либо командование Украины начало уделять больше внимания этим поставкам из США, либо они настолько обескровили украинскую армию, что решили хоть как-то восполнять силы с помощью энергетиков, — сказал он.

Матвийчук отметил, что украинские военнослужащие из-за приема наркотиков не соображают, что делают. По его словам, когда солдаты ВСУ под действием таких препаратов попадали в российский плен, то спустя сутки признавались, что не помнят, каким образом они оказались захвачены и что делали до этого.

По сути, это живые зомби, — объяснил эксперт.

Газета The New York Times ранее сообщила, что солдаты Вооруженных сил Украины употребляют энергетические напитки в больших количествах. Один из украинских военных, известный под псевдонимом Психо, рассказал, что утром перед патрулированием и даже перед атакой пьет энергетики.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.