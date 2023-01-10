Военный эксперт объяснил нежелание Германии поставлять Leopard 2 Украине Военный эксперт Денисенцев: ФРГ боится потерять рыночные позиции Leopard 2 из-за поставок Киеву

Германия не хочет поставлять Leopard 2 Украине, так как эти танки поставляются в большое количество стран и их уничтожение в ходе спецоперации может повлиять на их рыночную позицию, рассказал военный эксперт Сергей Денисенцев. По его словам, в ФРГ Leopard 2 долгое время представлялся как модель, которая не имеет боевых потерь, — этот факт использовался для рекламного продвижения танка. Специалист в беседе с «ПолитЭкспертом» пояснил, что уничтожение Leopard 2 может подорвать престиж немецкой военной техники.

Одна из причин, по которой немцы не хотят поставлять Leopard 2 Украине, заключается в том, что уничтожение техники может повлиять на ее рыночную позицию. Долгое время ФРГ позиционировала модель как одну из не имеющих боевых потерь. Малая уязвимость была одной из ключевых идей рыночного продвижения Leopard, — заявил Денисенцев.

Эксперт добавил, что любая военная техника, оказавшись в зоне СВО, может быть поражена, а танки являются расходной единицей. Специалист подчеркнул, что у военных существует множество способов поразить такую цель, как танк. Поэтому Leopard 2 в любом случае потерял бы статус модели, не имеющей боевых потерь, подчеркнул он.

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии, возглавляющей правительство страны, Ларс Клингбайль ранее заявил, что Берлин не станет поставлять в одностороннем порядке танки Leopard украинской армии. В то же время он добавил, что Запад продолжит поддерживать Киев. Клингбайль также отметил, что ослаблять поддержку Украины Запад не собирается.