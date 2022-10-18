Военный эксперт объяснил неспособность Украины разработать собственные БПЛА Военный эксперт Коновалов назвал удары РФ причиной немощи Киева в разработке своих БПЛА

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Возможность разработать собственные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) у Украины отсутствует, заявил военный эксперт Иван Коновалов, комментируя планы «Укроборонпрома» создать беспилотники с дальностью полета 1000 км и массой боеголовки 75 кг. По его мнению, эта неспособность Киева объясняется тем, что Россия нанесла сокрушительный удар по украинской инфраструктуре, пишет «ПолитЭксперт».

Эксперт подчеркнул: после разрыва сотрудничества с Россией в 2014 году остатки промышленности Украины нацелены на разработку и производство передовых систем. Как считает Коновалов, теоретически Киев должен был бы разрабатывать беспилотники и противотанковые ракетные комплексы, однако невозможно с уверенностью утверждать, что он преуспел бы в этой сфере.

Само трендовое направление БПЛА они действительно пытались разрабатывать, и с помощью иностранных партнеров могли бы даже создать свои дроны. Но в нынешних условиях делать это невозможно. Сейчас, когда производственные мощности украинского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) ежедневно подвергаются ракетным ударам, в принципе какие-то собственные разработки невозможны. Они могут об этом только заявлять, но не более того, — считает Коновалов.

Норвежское Министерство обороны ранее сообщало, что Норвегия и Великобритания договорились о безвозмездной поставке Украине микробеспилотников Black Hornet на $9,2 млн. Как уточнялось, кроме самих аппаратов на Украину направят запасные части для них, а также обеспечат транспортировку дронов и проведут обучение их операторов. Средства были выделены по линии британского фонда, в который Норвегия вложила более $41,1 млн (400 млн норвежских крон).