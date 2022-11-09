Военный эксперт объяснил необходимость занять всю территорию Украины Военный эксперт Литовкин: нужно занять всю территорию Украины, чтобы исключить угрозу России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российским войскам следует занять все территории Украины в случае наступления, иначе угроза России сохранится, заявил в беседе с РИАМО военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, любой «кусочек неосвобожденной украинской земли» сохранит враждебность и с ее территории будут вестись обстрелы. Эксперт уверен, что ВС РФ предпримут наступление, так как сохраняется необходимость отодвинуть ВСУ от границ страны как минимум на 300 км.

Если останется хоть один кусочек неосвобожденной украинской земли, она будет в любом случае нам враждебной. С нее будут вестись обстрелы нашей территории, мы будем терять людей, — сказал Литовкин.

Предпримет ли российская армия наступление, будет зависеть от ее возможностей, но оно произойдет только в том случае, если людей для этого будет достаточно, пояснил эксперт. Он добавил, что пока остается ждать включения мобилизованных резервистов.

Все зависит от наших возможностей. Есть ли у нас достаточно людей, боевой техники, боеприпасов, есть ли на это политическая воля нашего руководства, — уточнил Литовкин.

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов ранее рассказал, что около 200 украинских военных погибли в результате наступления на регион. По его словам, попытки наступления производились по трем направлениям, однако все они были подавлены. Как утверждает чиновник, среди солдат, которые участвовали в наступлении в Херсонской области, присутствовало много польских и британских добровольцев и наемников. О том, каким образом он узнал их происхождение, Стремоусов не пояснил.