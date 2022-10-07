Военный эксперт объяснил, чем Украине грозит «вакуум войск» Военный эксперт Василеску: «вакуум войск» грозит ВСУ падением по эффекту домино

Фото: МО Украины

Стянув все свои силы на восток, Киев создал «вакуум украинских войск» на территории от побережья Черного моря до центра страны, рассказал «ПолитРоссии» румынский военный эксперт Валентин Василеску. По его словам, в случае удара по Одессе другие группировки падут, как при эффекте домино, из-за того, что блокированные на востоке и юго-востоке силы ВСУ не смогут им помочь. Специалист добавил, что в условиях концентрации всех сил регулярной армии Украины открытие Россией нового фронта в Чернигове поставило бы киевское руководство в тупик.

Украина развернула на востоке и юго-востоке страны все силы регулярной армии и почти всех резервистов, которых удалось мобилизовать до сих пор. Демонстрационный маневр российской армии, такой как открытие нового фронта в Чернигове, населенном русскоговорящими жителями, откуда РФ ушла в апреле, поставил бы Зеленского в тупик, — заявил военный эксперт.

Василеску добавил, что в результате контрнаступления украинская армия, по словам эксперта, потеряла в 60 раз больше, чем российские силы.

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов ранее заявил, что Вооруженные силы Украины смогли продвинуться вперед в так называемой серой зоне, но это стоило им очень больших потерь. По его словам, на данном направлении работают артиллерия и авиация РФ.