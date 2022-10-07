Стянув все свои силы на восток, Киев создал «вакуум украинских войск» на территории от побережья Черного моря до центра страны, рассказал «ПолитРоссии» румынский военный эксперт Валентин Василеску. По его словам, в случае удара по Одессе другие группировки падут, как при эффекте домино, из-за того, что блокированные на востоке и юго-востоке силы ВСУ не смогут им помочь. Специалист добавил, что в условиях концентрации всех сил регулярной армии Украины открытие Россией нового фронта в Чернигове поставило бы киевское руководство в тупик.
Украина развернула на востоке и юго-востоке страны все силы регулярной армии и почти всех резервистов, которых удалось мобилизовать до сих пор. Демонстрационный маневр российской армии, такой как открытие нового фронта в Чернигове, населенном русскоговорящими жителями, откуда РФ ушла в апреле, поставил бы Зеленского в тупик, — заявил военный эксперт.
Василеску добавил, что в результате контрнаступления украинская армия, по словам эксперта, потеряла в 60 раз больше, чем российские силы.
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов ранее заявил, что Вооруженные силы Украины смогли продвинуться вперед в так называемой серой зоне, но это стоило им очень больших потерь. По его словам, на данном направлении работают артиллерия и авиация РФ.