Военный эксперт объяснил активизацию НАТО в Адриатическом море Военный эксперт Дандыкин объяснил активизацию НАТО в Адриатическом море учениями БРИКС

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Быстроходный боевой корабль поддержки USNS Supply (T-AOE 6) ) участвует в учениях

Активизация НАТО в Адриатическом море связана с военно-морскими учениями БРИКС в водах Мирового океана, объяснил капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин. В акватории находятся атомный авианосец ВМС США USS George Bush, итальянский авианосец Cavour, испанский авианесущий универсальный десантный корабль Juan Carlos I, американские ракетный крейсер и эсминец и итальянский фрегат. Военный эксперт отметил в разговоре с «ПолитРоссией», что Запад недоволен тем, что Россия совместно с южноафриканским и китайским флотами проводит учения у берегов Африки.

Запад злит, что наш БРИКС уже не просто экономический союз, что формируется военно-морская составляющая, — пояснил эксперт.

По словам Дандыкина, в действиях блока НАТО нет ничего неожиданного, они сформировали пристанище для своих военных кораблей на Крите. Он уточнил, что на данный момент самым удивительным является то, что среди авианосной группы нет Франции, так как та проводит масштабные учения. Запад также ожидает прибытия российского фрегата «Адмирал Горшков», оснащенного гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Поскольку ни одна система НАТО не способна перехватывать наши новейшие ракеты, западный блок может попытаться компенсировать это за счет большого количества кораблей. Думаю, нас еще ожидает натовская «цыганочка» с выходом в средиземноморском регионе, — заключил эксперт.

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» ранее прибыл в порт Ричардс-Бей Южно-Африканской Республики. Боевой корабль будет участвовать в военно-морских учениях вместе с ВМС ЮАР и народно-освободительной армии Китая (НОАК).