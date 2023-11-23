Военный эксперт упрекнул президента Чехии за призыв начать войну с Россией Военэксперт Кнутов упрекнул президента Чехии за призыв начать войну с Россией

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Чехии Петр Павел, выступая на встрече глав государств Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша), по сути, призвал НАТО готовиться к войне с Россией, заявил NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, Североатлантический альянс рассчитывает, что РФ будет максимально измотана в результате боевых действий с Украиной и значительная часть российского арсенала будет использована. В связи с этим Кнутов не исключил вероятность вооруженного конфликта в Европе.

Самое страшное, что президент Чехии, по сути, призывает НАТО готовиться к войне с Россией, когда Россия будет максимально измотана в результате боевых действий с Украиной, когда либо будет подписано мирное соглашение и арсеналы российской армии иссякнут, и об этом он говорит, либо до подписания мирного соглашения, но когда российская армия будет иметь минимальный вооруженный потенциал, — сказал Кнутов.

По мнению военного эксперта, из ситуации на Украине НАТО сделала вывод, что Россия не будет применять ядерное оружие. Страны блока считают, что в ходе будущей войны может быть использовано обычное оружие, а в этом плане у Альянса есть превосходство над РФ.

Они исходят из того, что будет использовано обычное оружие, а блок НАТО в этом плане превосходит Россию, учитывая, что значительная часть российского арсенала будет истрачена в конфликте на Украине. За счет этого у блока НАТО появляется военное превосходство в обычных видах вооружения, и так они планируют одержать военную победу над Россией, — подытожил Кнутов.

Ранее чешский лидер Петр Павел заявил, что Россия остается главной угрозой для Евросоюза, а армии стран сообщества готовятся к конфликту высокой интенсивности. По его словам, России потребуется длительное время на восстановление боеспособности после противостояния с Украиной, но страны НАТО все равно считают ее «угрозой номер один».