Военный эксперт назвал возможные объекты для диверсий Украины и Запада Военный эксперт Ераносян: ВСУ могут совершить диверсии на Каховской ГЭС, ЗАЭС и «Турецком потоке»

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Украина и страны Запада могут быть нацелены на осуществление диверсий на трех важных объектах критической инфраструктуры России — это Запорожская АЭС, Каховская ГЭС и трубопровод «Турецкий поток», заявил в беседе с «ПолитЭкспертом» военный эксперт Владимир Ераносян. По его словам, ВСУ хочет лишить энергии не только Европу, но и Турцию, поэтому российский газопровод, часть которого пролегает через воды Черного моря, может подвергнуться такой же атаке, что и «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Диверсант может сесть на борт любого промыслового судна и нырнуть в нужной точке Днепра в воду, с помощью подводного буксира он может добраться до Каховской дамбы, сделав при этом несколько ходок с траулера, сейнера или катера, — предположил эксперт.

Ераносян также добавил, что в распоряжении ВСУ имеется более двух тысяч боевиков с начальной водолазной подготовкой. По его мнению, такие специалисты могут заложить мощную взрывчатку в предполагаемом месте подрыва, а потом дистанционно подорвать ее.

Ераносян ранее сообщил, что НАТО занимается в Эстонии подготовкой диверсантов для атак на российскую территорию. По его словам, прибалтийская республика превратилась в хаб, где тренируются террористы для ведения асимметричной войны внутри РФ. Он также отметил, что НАТО под руководством США расширяет свое присутствие в Эстонии, используя для этого ситуацию на Украине. В частности, туда прибыли два батальона Альянса, укомплектованные преимущественно представителями Великобритании.