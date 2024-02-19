Военный эксперт назвал вероятную цель нового наступления ВСУ Военный эксперт Дандыкин назвал Крым вероятной целью нового наступления ВСУ

Фото: МО Украины

Вероятной целью в случае попытки нового наступления со стороны Вооруженных сил Украины может стать Крым, заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Комментируя ситуацию Lenta.ru, военный эксперт уточнил, что также могут продолжиться попытки украинской армии переправиться через Днепр из Херсона.

Они сделают выводы из предыдущего провала. На мой взгляд, основное направление удара будет в направлении Крыма, для них это альфа и омега. [Продолжат] то, что они делали — попытаются из района Херсона переправиться через Днепр. Или, наоборот, какую-то контракцию могут сделать в направлении наших старых территорий в районе Белгорода или еще где-то, — предположил эксперт.

Дандыкин считает, что новое наступление ВСУ может начаться в конце мая или летом. По его словам, об этом свидетельствуют заявления украинской стороны и западных союзников Киева. Эксперт отметил, что российская армия готовится к возможным наступательным действиям ВСУ. При этом он добавил, что у Украины нет таких возможностей с точки зрения подготовки, оружия и человеческих ресурсов, как было летом 2023 года.

Подразделения группировки войск «Восток» ранее в течение суток сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении, уничтожены 14 пунктов временной дислокации противника. ВСУ также потеряли четыре пункта управления беспилотной авиацией и два полевых склада боеприпасов.