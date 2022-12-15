Военный эксперт назвал смешными планы США поставить Киеву «умные бомбы» Военный эксперт Хатылев назвал смешными планы США поставить Киеву «умные бомбы»

Фото: МО Украины

Военный эксперт Сергей Хатылев назвал смешными планы США передать Украине оборудование, способное переводить свободно падающие авиационные бомбы в управляемые боеприпасы, передает «ПолитЭксперт». По словам специалиста, у ВСУ проблемы с авиацией, поэтому они вряд ли будут использовать какие-либо бомбы — тем более «умные». Эксперт отметил, что у украинской армии осталось немного самолетов, которые регулярно сбиваются Вооруженными силами России. Помимо того, точных данных об эффективности такого оборудования нет, так как применяли его только США, рассказал военный эксперт.

У ВСУ из бомбардировщиков, того, что спрятано-заныкано, может быть, 20–30 самолетов. Они летают одиночно, мы их регулярно сбиваем, согласно сводке Минобороны РФ. Уничтожаем Су-25, Су-24, МиГ-29, — подчеркнул Хатылев.

США могут передать ВСУ аппаратуру JDAM, которая позволяет наводить неуправляемые снаряды с помощью навигационной аппаратуры, пишет издание. JDAM имеет два комплекта, сделанных в виде крыльев. Первая часть располагается сзади снаряда, вторая находится в хвосте вместе с системой управления и навигационным оборудованием. Лететь «умный боеприпас» сможет только 15–20 км, в отличие от современных бомб, которые могут атаковать объекты на расстоянии 200–300 км, добавил Хатылев.

Публицист Иван Новоселов ранее рассказал, что Вооруженным силам России не стоит беспокоиться из-за поставки американских ЗРК Patriot, так как они не смогут полноценно противостоять российским гиперзвуковым ракетам — для них эти комплексы станут отличной целью. Он также добавил, что Patriot плохо показали себя в ходе конфликта Саудовской Аравии и Йемена, так как оказались не способны справиться с дронами и даже с простыми ракетами. Эксперт уточнил, что поставки большого числа этих ЗРК также не обеспечат Украине полной безопасности.