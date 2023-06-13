Военный эксперт назвал причину усиления ударов ВСУ по российским регионам Военный эксперт Дрозденко: ВСУ усилили удары по российским регионам, чтобы оттянуть войска

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Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины усилили удары по российским регионам, в том числе по Белгородской и Курской областям, чтобы вынудить командование войск РФ перебросить туда силы, ослабив другие направления, считает военный эксперт Дмитрий Дрозденко. В беседе с ИА SM.News он указал, что сегодня эти регионы подвергаются более интенсивным обстрелам, чем Донецк.

Противник усилил удары по нашим регионам — Курской, Белгородской области. По данным из разных источников, туда прилетает даже больше, чем в Донецк в количественном отношении. По этим территориям наносится большое огневое поражение, чтобы мы туда оттянули свои войска, — высказал мнение Дрозденко.

По его словам, Киев ставит перед собой цель вынудить российские войска отступить, дав возможность ВСУ перерезать сухопутный коридор в Крым.

Противник продолжает прилагать большие усилия по перерезанию сухопутного коридора в Крым, тем или иным способом оказывать давление на наши войска. Но фактически продвинуться у него не получается. <...> Наша оборона стоит, выбивая большое число личного состава и техники, ослабляя противника, — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что в настоящее время на Купянском направлении украинская армия снизила свой натиск и переходит к позиционным боям. В то же время он рассказал об усилении боев на Времевском выступе, куда ВСУ перебрасывают резервы с Ореховского направления.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ за сутки выпустили по Шебекинскому городскому округу 37 единиц различных боеприпасов. По селу Журавлевка выпущено 16 артиллерийских снарядов, по селу Наумовка — три. В село Дроновка прилетело три минометных снаряда. В селе Вязовое зафиксировано три прилета. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.