Военный эксперт назвал причину отказа Берлина Киеву в крылатых ракетах Военный эксперт Никулин назвал нехватку оружия причиной отказа Берлина Киеву в крылатых ракетах

Фото: Wolfgang Kumm/Global Look Press

Отказ Берлина поставлять киевскому режиму крылатые ракеты может объясняться слабой заполненностью немецких военных складов, предположил в беседе с «Пятым каналом» военный эксперт Игорь Никулин. Он обратил внимание на слова министра обороны Германии Бориса Писториуса, который заявил, что передача Киеву крылатых ракет — суверенное решение отдельных партнеров по НАТО, однако Берлин не намерен менять свою позицию в этом вопросе.

Видимо, запасы бундесвера сильно оскудели, потому что, в общем-то, Евросоюз только в экономическом плане гигант, а в военном-то он карлик. Так что запас тех же танков Leopard и других видов оружия у них совсем небольшой и несопоставим с российскими запасами, — отметил эксперт.

Однако, по его словам, несмотря на нынешнее решение, Берлин в результате все равно передаст украинским военным все, что требуется, если на то будет воля Вашингтона. Эксперт назвал позицию Германии «игрой», в которую ей позволяют играть, пока не запретит заокеанский хозяин.

Они же младшие партнеры. Если их захотят продавить, то продавят. Все зависит от того, на каком они поводке. У кого-то он совсем короткий, как у Украины: сказали наступать, и все — до последнего украинца. У кого-то подлиннее, как у той же Франции и Германии. <...> Потому что Германия в принципе до сих пор такая же оккупированная страна, как и Украина, — подчеркнул Никулин.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе, что правительство ФРГ не намерено поставлять Украине крылатые ракеты. По его словам, Германия остается одним из главных поставщиков вооружений Киеву, поэтому места для критики решений Берлина быть не может.