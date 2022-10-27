Военный эксперт назвал последствия размещения вооружения НАТО в Финляндии Военный эксперт Литовкин: если НАТО разместит оружие в Финляндии, Россия укрепит границу

Фото: NATO/flickr.com

Если НАТО разместит ядерные боеголовки в Финляндии, Россия начнет масштабное укрепление границы с этой страной, рассказал в беседе с РИАМО военный эксперт Виктор Литовкин. Она на данный момент не оборудована в необходимом порядке, уточнил специалист. При этом, по его словам, точной информации насчет того, будет ли Финляндия размещать ядерные боеголовки на своей территории, нет.

Финляндию мы не собираемся ничем пугать. Мы собираемся обеспечить границу в 1,2 тыс. км между Россией и Финляндией, надежно защитить эту границу. Потому что сегодня она практически не оборудована в необходимом порядке, — сказал Литовкин.

Эксперт уточнил, что нельзя точно говорить о том, что Финляндия будет размещать ядерное оружие на своей территории, так как в Хельсинки не раз заявляли. что не будут строить чужие военные базы на территории страны. Но доверять этим заявлениям сейчас — бессмысленно, так как вступая в НАТО страна отдает Альянсу часть своего суверенитета, пояснил Литовкин. Он добавил, что в Финляндии уже находится 600 американских рейнджеров, поэтому Вашингтон вряд ли спросит у местных властей разрешение на создание военных баз на территории страны.

Любая страна, вступая в НАТО, подписывает договор, в котором отдает часть своего суверенитета штаб-квартире НАТО, и в первую очередь США, которые альянсом руководят. Поэтому, будет ли Финляндия самостоятельна в принятии решений о размещении чужих баз на своей территории, вопрос даже не спорный, —​ это очевидно, — заключил военный эксперт.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков ранее заявил, что в случае размещения баз НАТО в Финляндии или ввоза туда ядерного оружия Россия примет адекватные меры по соразмерному усилению своей безопасности на границе с Финляндией. По его словам, решением вступить в НАТО Финляндия лишь «максимально отдалила себя от обеспечения собственной безопасности».