Военный эксперт назвал плюсы гаубиц «Нона» перед зарубежными аналогами Военный эксперт Сивков: САУ «Нона» отличаются от зарубежных аналогов маневренностью

Фото: Министерство обороны РФ

Самоходные артиллерийские установки (САУ) «Нона» отличаются от зарубежных аналогов маневренностью и скоростью, они используются в рамках спецоперации на Украине в основном для поддержки воздушно-десантных войск, заявил военный эксперт Константин Сивков. Он уточнил, что САУ могут вести не только артиллерийские обстрелы, но и сражаться с танками в ближнем бою, пишет «ПолитЭксперт».

По словам Сивкова, в составе боекомплекта «Ноны» значатся боеприпасы различного калибра, орудия поражают цель на расстоянии до 8,7 км. Снаряды оружия наносят примерной также же урон, как 152-мм осколочно-фугасные боеприпасы. Военный эксперт призвал не сравнивать российские САУ с аналогами М777, которые НАТО поставили Киеву в рамках военной помощи.

Сравнивать «Нону» и М777, это как сравнить Mercedes и помаду. У этих видов вооружений совсем разные параметры. Однако для ведения артиллерийских перестрелок и прикрытия пехоты и десанта отечественная САУ довольно эффективная, — высказался Сивков.

Ранее ВМФ России крылатыми ракетами атаковал склад со снарядами в Черкасской области. В результате удара уничтожено более 300 снарядов к американским РСЗО HIMARS и боеприпасы к гаубицам М777.