Военный эксперт назвал особенности ракет SCALP, переданных ВСУ Военный эксперт Кошкин сравнил переданные ВСУ ракеты SCALP со Storm Shadow

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Ракеты SCALP

Ракеты SCALP, переданные Францией ВСУ, можно сравнить с британскими Storm Shadow, рассказал заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. В разговоре с Lenta.ru он уточнил, что характеристики у этих боеприпасов одинаковые, они создавались на совместном предприятии.

Такие ракеты создавались на совместном англо-французском предприятии. Англичане назвали их Storm Shadow, а французы их назвали SCALP. <...> Характеристики одинаковые с теми ракетами, которые уже поставили англичане, — уточнил эксперт.

По словам Кошкина, направление SCALP тяжело предугадать. Это боеприпасы нового поколения, траектория которых не параболическая. Он уточнил, что ракеты можно запускать в основном с воздушного базирования, так как они большей дальности, боевая часть составляет около 450 кг.

Это ракеты дальнего радиуса действия, и они, конечно же, в значительной степени позволяют усилить атаки на государственные военные объекты, которые находятся как на территории Крымского полуострова, так и на территории других субъектов Российской Федерации, — заключил эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что украинские войска получили от Франции первую партию ракет класса «воздух — поверхность» большой дальности SCALP. Он показал фотографии с церемонии получения снарядов, которая совпала по дате с Днем Воздушных сил ВСУ.