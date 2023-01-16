Военный эксперт назвал цели атаки БПЛА ВСУ в районе Севастополя и Бельбека Военный эксперт Евсеев: атака БПЛА в районе Севастополя организована ВСУ для пиара

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Атака десяти беспилотников в районе Севастополя и аэродрома Бельбек могла быть организована ВСУ как пиар-акция, чтобы скрасить сдачу Соледара, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Владимир Евсеев. По его мнению, подобные воздушные атаки будут продолжаться, поскольку наземное наступление украинские войска начать не могут.

Если бы ВСУ удалось нанести серьезный урон российской технике, то это можно было бы, в соцсетях в первую очередь, раскрутить, оказать давление на местное население. Нужен был эффект для пиара, а не для реального воздействия, ввиду того, что ВСУ не могут начать наступление, это нереально, — сказал эксперт.

Он также отметил, что украинские войска не могут нанести удар по Севастополю ничем, кроме беспилотников — воздушных или надводных. Возможно, данная атака была призвана выявить слабые места в российской системе ПВО, подчеркнул Евсеев.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что системы ПВО и Черноморский флот отразили 16 января атаку украинских беспилотников. Было сбито десять БПЛА. Никакие объекты в городе и в его акватории в результате атаки не пострадали.