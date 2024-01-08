Военный эксперт: Киев не вынудит ВС РФ атаковать мирное население Украины

Фото: МО РФ

Киев не дождется от ВС РФ атак против мирных жителей Украины, российские военнослужащие наносят удары исключительно по военным объектам, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

Наши вооруженные силы активизировали работу по объектам Украины. Повысилась интенсивность обстрелов по военной инфраструктуре противника, по его военным объектам и местам скопления солдат ВСУ и иностранных наемников. Мы бьем также по центрам принятия решений, — отметил он.

Эксперт пояснил, что украинский президент Владимир Зеленский и его окружение, обстреливая приграничный Белгород, рассчитывают, что Россия также начнет ударять по мирному населению. Подполковник запаса подчеркнул, что этого не будет, так как ВС РФ отвечают на агрессию только в рамках своей доктрины.

Мы боремся не с народом Украины, а с центрами принятия решений, вооруженными силами противника и иностранными наемниками, и, в конечном счете, с самим Зеленским. Желаемой цели они не добьются, — подчеркнул военный эксперт.

8 января стало известно, что Вооруженные силы Украины за сутки выпустили по Белгородской области более 100 боеприпасов. В результате атаки были повреждены линия электропередачи и жилой дом. По региону били артиллерией и из минометов.