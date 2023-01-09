Военный эксперт: ход СВО в 2023 году будет носить принципиальное значение Военный эксперт Кнутов: ход СВО в 2023 году будет носить принципиальное значение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ход спецоперации России на Украине в 2023 году будет носить принципиальное значение, считает военный эксперт Юрий Кнутов. Как пояснил он в беседе с «Радио 1», у Киева и НАТО заканчиваются ресурсы, западные страны уже не смогут и дальше так же активно помогать Украине, а значит, в следующем году ситуация серьезно изменится.

Спецоперация в 2023 году будет носить принципиальное значение, потому что у Украины заканчиваются ресурсы, и у блока НАТО тоже, поэтому в 2024 году другие страны так активно помогать уже не смогут, — подытожил Кнутов.

Военный эксперт рассказал, что в настоящее время российская и украинская армии накапливают силы и готовятся к наступательным действиям. Также он отметил, что взятие села Бахмутское является принципиально важным, так как дает возможность окружения Артемовска. Специалист подчеркнул, что за прошедшую неделю ВС РФ вывели из строя ряд объектов энергетики, что позволило сократить поставки оружия для украинской армии.

Депутат Госдумы Андрей Гурулев ранее заявил, что ВСУ несут большие потери в направлениях Артемовска и Марьинки. По его словам, ситуацию в зоне СВО можно охарактеризовать как стабильную. Депутат отметил, что локальное наступление под Артемовском переросло в стратегическое.