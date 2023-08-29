Военный эксперт допустил новую волну наступления ВСУ осенью Военный эксперт Пинчук: нельзя исключать вероятность наступления ВСУ осенью

Фото: МО Украины

Мнения о том, что последние месяцы конфликта на Украине были для ВСУ просто разминкой, нельзя сбрасывать со счетов, заявил в беседе с «Царьградом» бывший министр госбезопасности ДНР, полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук. Он не исключил вероятности реального полноценного наступления украинских войск нынешней осенью.

Дожди начнутся. Но да, осенью наступление может быть. Мы помним, что, допустим, тот же харьковский рывок ВСУ был осуществлен в сентябре прошлого года, — отметил эксперт.

Впрочем, по его словам, тогдашнее украинское продвижение предваряли несколько успешных атак, которые и подготовили почву для последующего прорыва. Сейчас же, как считает специалист, серьезных предпосылок для успешного контрнаступления не наблюдается. Пинчук высказал мнение, что основной удар киевский режим уже совершил, и он не оправдал надежд. Поэтому у ВСУ остались возможности не больше чем для одной-двух волн подобного натиска.

Сейчас русская оборона только цементируется. <...> Да, технику они могут восстановить, поставить дополнительное оружие — тоже. Этим они сейчас и занимаются. Но с людьми как быть? Однако наступательный потенциал Украины окончательно не исчерпан, и тут не надо расслабляться, — предупредил полковник запаса.

Ранее представители стран НАТО обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским продление боевых действий на год. При этом члены Альянса, передавая вооружения Киеву, ждут значительных успехов на поле боя, иначе они принудят украинского лидера к мирным переговорам.