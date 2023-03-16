Военный эксперт предположил, что боевики ИГИЛ могут воевать на стороне ВСУ Военный эксперт Кнутов предположил, что боевики ИГИЛ могут воевать на стороне ВСУ

Фото: Handout/Global Look Press

На стороне украинской армии могут воевать боевики «Исламского государства» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), предположил в беседе с ИА SM.News военный эксперт Юрий Кнутов. Он напомнил о кадрах из зоны боевых действий, на которых видно, что в окопах ВСУ находились арабы. По его словам, специалисты подтвердили, что они носили эмблемы ИГИЛ на своей форме.

Все мы с вами видели кадры, когда в окопах ВСУ сидели арабы. Я попросил специалистов, чтобы они посмотрели, что у них за эмблемы на форме. И мне прямо сказали, что это эмблемы ИГИЛ. ИГИЛ, я напомню, запрещена не только в нашей стране ,а везде. А натовцы и американцы их с руки кормят, — считает Кнутов.

Военный эксперт добавил, что помимо боевиков ИГИЛ на стороне украинской армии воюют американцы, поляки и англичане. Он уверен, что в рядах ВСУ уже не слышно украинской речи.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что США ведут активную вербовку джихадистов «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) для терактов в России и странах СНГ. Особое внимание уделяется привлечению к сотрудничеству выходцев с российского Северного Кавказа и из Центральной Азии.