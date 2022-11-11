Военный эксперт: блэкаут сделает украинскую армию неуправляемой Военный эксперт Матвийчук: блэкаут на Украине подорвет боеспособность ВСУ

Фото: МО Украины

Вся система логистики ВСУ завязана на электричестве, поэтому блэкаут полностью подорвал бы боеспособность украинской армии, заявил в беседе с «360» полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он уточнил, что отключение электроэнергии нарушило бы функционирование железнодорожных узлов и остановило бы работу на заводах по ремонту и производству военной техники. По словам эксперта, в условиях блэкаута украинские войска станут неуправляемыми из-за отсутствия связи.

Вся система логистики ВСУ завязана на электричестве. Блэкаут полностью подрывает боеспособность. Электричество — это связь. Нет связи — нет управления. Нет управления — войска неуправляемы, — заявил Матвийчук.

Военный эксперт добавил, что блэкаут создаст серьезные транспортные проблемы на Украине. Он отметил, что Вооруженные силы России давно добиваются прекращения работы украинских железнодорожных узлов. Он пояснил: без электроэнергии будет невозможно функционирование районов, где происходит сосредоточение материальных средств и их распределение.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко ранее заявил, что администрация города прорабатывает различные сценарии развития ситуации с отключением электричества в городе. По его словам, местные власти в том числе рассматривают возможность введения полного блэкаута в Киеве. Градоначальник отметил, что власти намерены запастись дизельным топливом, электрогенераторами, едой и питьевой водой, а также обустроить пункты обогрева, которых будет не менее тысячи.